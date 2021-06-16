РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. Пешеходный переход появится на пересечении Волоколамского шоссе с улицей Речной в Красногорске, работы начнутся в июле, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Строительство перехода пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Контракт на возведение объекта уже заключен.

«Строительство позволит ликвидировать наземный переход на одном из напряженных участков Волоколамского шоссе. Объект обеспечит безопасный переход через оживленный перекресток, которым ежедневно пользуются свыше 45 тыс. человек, а также улучшит пешеходную доступность к станции МЦД-2 Павшино», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Надземный переход включает в себя два пролетных строения, которые будут опираться на три опоры башенного типа, оборудованные лестничными сходами и вертикальными подъемными платформами для обеспечения доступа маломобильных групп населения. Остекление будет выполнено из монолитного поликарбоната толщиной 6 мм. На всей поверхности пешеходного перехода будет нанесено специальное покрытие «антиграффити». Общая протяженность перехода составит порядка 220 м.

«Для нас это важнейший проект, который имеет колоссальное значение для пропускной ситуации на дорогах», - отметил глава Красногорска Алексей Спасский в ходе оперативного совещания с участием членов областного правительства и глав муниципалитетов.

Строительство перехода, согласно контракту, планируется завершить в конце 2021 года.