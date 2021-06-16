РИАМО - 16 июн. Математики из Санкт-Петербургского государственного университета спрогнозировали, что наибольший суточный прирост заразившихся коронавирусом в РФ придется на конец июня, пишет газета «Известия».

Специалисты использовали новую модель данных с так называемым итеративным подходом.

Данные, на основании которых строятся прогнозы на 4-5 недель, обновляются в режиме реального времени. Таким образом, течение пандемии за последний анализируемый промежуток дает возможность более точно рассчитать прогноз ее развития в будущем.

По мнению завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктора Захарова, максимальное число новых случаев весенне-летней волны Covid-19 в нашей стране может быть зарегистрировано в конце июня.

«Это примерно 25 тыс. (случаев коронавируса по РФ - ред.). В этом случае пик эпидемии придется на середину июля. Причем число активных больных составит 580 тыс., что даже выше январского пика. Максимальное число активных случаев тогда составило порядка 560 тыс.», — сказал Захаров.

Эксперт предположил, что после пика заболеваемость пойдет на спад и в середине июля число новых случаев в сутки может составить 20 тыс. При этом снижаться уровень пандемии будет примерно по той же кривой, по которой шел рост, только в обратную сторону.

В России в начале июня вырос уровень заболеваемости коронавирусом. Количество новых заражений до 5 июня держалось на уровне 7-8 тыс. в сутки, но уже 15 июня число новых зарегистрированных случаев превысило 14,1 тыс.

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