РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. Проект благоустройства озера Торфяного в поселке Нахабино подмосковного Красногорска разработают в нынешнем году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава округа доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по строительству соцобъектов, ремонту дорог, благоустройству и другим работам в ходе оперативного совещания 15 июня.

По словам Спасского, в этом году будут разработаны проекты по благоустройству парка имени Карбышева и территории Торфяного озера в Нахабино.

«На оба эти проекта имеется запрос жителей. Благоустройство Торфяного озера - победитель голосования на портале «Добродел», - отметил глава Красногорска.

По просьбе жителей также будут благоустроены новые общественные пространства: территории, прилегающие к прудам в деревне Марьино и в поселке Отрадное, вторая очередь благоустройства Братцевского парка в Путилкове. Разработан проект по обустройству зоны отдыха у любимого жителями стадиона «Машиностроитель».

«Для нас важно знать и быть в постоянном диалоге с жителями, получать сигнал о проблемах, в том числе и локальных. Для этого мы используем все инструменты обеспечения коммуникации. В своем докладе я остановился на проблематике тех проектов, которые уже реализуются или имеют глубокую степень проработки», - отметил Спасский.

Н подчеркнул, что у жителей есть огромный запрос и на другие проекты. По мере разработки концепций, проектно-сметных документаций администрация будет выходить с инициативой по включению данных проектов в государственные программы.