РИАМО - 16 июн. На портале ICT.Moscow в разделе «Кейсы» собрали базу российских и зарубежных практик применения разработок сферы IT, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Собранная база знаний может быть полезна бизнесу, разработчикам и государственным институтам», - сказал глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

База включает практики применения IT в энергетике, медицине, транспорте, промышленности и других направлениях. Пользователям доступны данные о применении технологий блокчейна, искусственного интеллекта, виртуальной реальности, 5G и других.

Компании имеют возможность поделиться своим опытом на портале ICT.Moscow после заполнения специальной формы.

На портале представлено более 2,7 тыс. карточек IT-решений, разработанных в столице. Кроме того, опубликовано свыше 10 тыс. материалов для разных отраслей.