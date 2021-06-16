РИАМО - 16 июн. На портале ICT.Moscow в разделе «Кейсы» собрали базу российских и зарубежных практик применения разработок сферы IT, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
База включает практики применения IT в энергетике, медицине, транспорте, промышленности и других направлениях. Пользователям доступны данные о применении технологий блокчейна, искусственного интеллекта, виртуальной реальности, 5G и других.
Компании имеют возможность поделиться своим опытом на портале ICT.Moscow после заполнения специальной формы.
На портале представлено более 2,7 тыс. карточек IT-решений, разработанных в столице. Кроме того, опубликовано свыше 10 тыс. материалов для разных отраслей.
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