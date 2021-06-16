РИАМО - 16 июн. Москвичи смогли посетить 108 уникальных архитектурных объектов столицы в рамках акции «Дни исторического и культурного наследия», которая проходила с 18 апреля по 31 мая, сообщается на официальном сайте мэра города.

Дни исторического и культурного наследия прошли в Москве в 21-й раз. В формате традиционных экскурсий горожане смогли посетить объекты культурного наследия, закрытые в обычные дни.

Так, горожане впервые увидели обновленный дом купца Быкова, а также главный дом усадьбы Сытина. Одними из самых популярных исторических объектов стали особняки Морозова, Шехтеля, усадьба Васильчиковой.

Кроме того, были открыты для посещения недавно отреставрированные Дом Наркомфина и Северный речной вокзал. Участников всех экскурсий сопровождали гиды и реставраторы-архитекторы.

В рамках акции была предусмотрена онлайн-программа, благодаря которой москвичи смогли прогуляться по различным памятникам архитектуры не выходя из дома.

«Самыми масштабными из них (онлайн-мероприятий - ред.) стали онлайн-марафон, проведенный 18 апреля, в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, и краеведческий диктант «Московский код». Участие в них приняли больше 130 тыс. человек», — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.