РИАМО - 16 июн. С начала 2021 года в столичном метро запустили еще 20 новых поездов «Москва-2020», сообщается на официальном сайте мэра города.

Сегодня общее число поездов данного типа достигает 65. Из них 33 курсируют на Кольцевой линии, еще 32 поезда ходят на Калужско-Рижской ветке.

В настоящее время на Кольцевой ветке обновили парк вагонов более чем на 80%. Кроме того, на Калужско-Рижской линии парк обновили почти на 50%.

До конца 2023 года в столичной подземке планируют запустить порядка 850 вагонов. Тогда общее число новых вагонов с 2010 по 2023 годы составит 4549, а общий парк обновится на 80%.

На сегодняшний день с 2010 года в метро курсируют 3,7 тыс. вагонов поездов нового поколения. К их числу относятся составы «Русич», «Ока», «Москва» и «Москва-2020».

В планах на 2021 год — полностью обновить поезда на Кольцевой линии. В 2023 году поезда «Москва-2020» заменят старые на Калужско-Рижской линии. Новыми поездами каждый день смогут пользоваться свыше 1,7 млн пассажиров этих линий.

80% поездов московского метро к концу 2023 года будут нового типа>>