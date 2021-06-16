РИАМО - 16 июн. Согласно данным опроса сервиса по поиску работы Superjob, 37% москвичей одобрили введение в городе нерабочих дней с 15 по 19 июня из-за осложнения ситуации с коронавирусом, аналогичное количество опрошенных выступили против данной меры, сообщает РБК.

Мнения жителей города о введении нерабочих дней разделились: одинаковое число респондентов выступили как за, так и против этого решения столичных властей. Так, продление выходных поддержали 37% опрошенных. При этом еще 37% горожан назвали данное решение несправедливым, так как «его принимают власти, но сотрудникам платят не из госбюджета, а работодатели».

14% респондентов выступили за ужесточение антиковидных мер, в числе которых — введение самоизоляции, закрытие границ и обязательная вакцинация от коронавируса. Еще 27% респондентов поддержали введение строгих мер, но без полного локдауна. Против ужесточения ограничительных мер выступил 41% жителей Москвы.

Опрос проходил с 12 по 15 июня. В нем приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения столицы старше 18 лет.

В Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом с 15 по 19 июня введены нерабочие дни с сохранением зарплаты работников. Также в столице закрыли детские, спортивные и развлекательные площадки в городских парках. Кроме того, запрещена работа заведений общепита с 23:00 до 06:00, приостановлена работа фуд-кортов и детских комнат в ТЦ.

В городе действует обязательный масочно-перчаточный режим в общественных местах и транспорте, контроль за соблюдением санитарных мер безопасности усилен.