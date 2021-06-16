РИАМО - 16 июн. Главный тренер московского клуба ЦСКА Ивица Олич покидает свой пост по решению руководства армейцев, сообщает Газета.ru.

Хорватский специалист был назначен тренером красно-синих в марте 2021 года. Он успел провести 9 матчей, в которых команда выиграла 4 раза.

«У меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды», — сказал Олич.

Он также поблагодарил клуб и болельщиков за отличные впечатления и те два месяца, которые провел в ЦСКА.