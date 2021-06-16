РИАМО - 16 июн. Загруженность столичных дорог составляет 3 балла из 10 возможных, вечером ожидаются 7-балльные пробки, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Затруднения в движении транспорта наблюдаются на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте. Свободно едут Ленинградский, Кутузовский проспекты и Звенигородское шоссе.

Движение может осложняться из-за дорожных работ, которые проходят на 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, Волоколамском шоссе, проспекте Мира, Пятницком шоссе, Дмитровском шоссе, Большом Каменном мосту и других участках.

В среду в столице ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Температура воздуха в дневные часы составит до 25 градусов.