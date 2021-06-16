РИАМО - 16 июн. Схему движения изменят на Комсомольской площади в Москве в целях улучшения транспортной доступности этого крупного хаба. Соответствующие работы начинаются в среду, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На время работ у вокзалов будут закрыты парковки, также возможны ограничения движения.

После завершения работ в районе трех вокзалов появятся зоны короткой остановки, здесь можно будет остановиться на 5 минут, чтобы высадить или посадить пассажиров.

Чтобы подъезжать к Ярославскому вокзалу было безопаснее, в районе дома №6 на Краснопрудной улице появится оттянутый левый поворот, а в районе Казанского вокзала — бесконфликтный разворот в сторону Краснопрудной улицы.

На время проведения работ движение в районе Комсомольской площади будет затруднено. Водителям порекомендовали заранее планировать маршрут и объезжать данный участок.