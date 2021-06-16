РИАМО - 16 июн. Пятерых человек задержали по подозрению в поджоге автомобилей на парковке в Химках, ущерб от действий злоумышленников превысил 13 млн рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По версии следствия, сообщники откликнулись на объявление в интернете и согласились поджечь иномарку, принадлежащую местному жителю, за вознаграждение в 60 тыс. рублей. Ночью злоумышленники в медицинских масках и капюшонах пробрались на территорию многоуровневой охраняемой парковки на Совхозной улице, облили горючей смесью автомобиль, подожгли его и скрылись.

«Огонь перекинулся на рядом стоящие транспортные средства. Всего сгорело 9 машин, а также повреждено имущество паркинга. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба превысила 13 млн рублей», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Установить предполагаемых поджигателей помогли записи с камер видеонаблюдения.

Подозреваемых задержали в Белгороде. Ими оказались девушка и четверо мужчин, один из которых ранее судим. Четверых фигурантов уголовного дела заключили под стражу, еще одного поместили под подписку о невыезде.