РИАМО - 16 июн. В Москве и Подмосковье в среду прогнозируется переменная облачность с кратковременным дождем, температура воздуха днем достигнет 25 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в области составит 20-25 градусов, в столице — от 23 до 25 градусов, что превышает климатическую норму на несколько градусов.

Ветер будет дуть северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет около 40%.

Специалисты считают, что такая погода наиболее подходит для метеочувствительных людей.