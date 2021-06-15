РИАМО - 15 июн. Минфин России разместил на общественное обсуждение проект постановления об изменении льготных ипотечных программ, сообщает пресс-служба ведомства.

По поручению президента России Владимира Путина программу льготной ипотеки с изменением ставки до 7% предлагается продлить до июля 2022 г. Семейную ипотеку могут распространить на семьи с одним ребенком. Проект постановления правительства, которое разработало министерство, находится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Таким образом, ставка по льготной ипотеке составит 7%, а предельная сумма кредита – 3 млн рублей для всех регионов.

Семейную ипотеку со ставкой 6% предлагается предоставлять для семей с 1 ребенком, если он родился после начала 2018 года. Самая большая сумма кредита по такой ипотеке в Подмосковье, столице, Санкт-Петербурге или Ленинградской области составит 12 млн рублей. Максимальная сумма для других регионов равна 6 млн рублей. С рождением первенца по такой программе можно оформить новый кредит либо же рефинансировать старый. Предполагается, что программа будет действовать до конца следующего года.

«В период пандемии государством оказана существенная поддержка как строительной отрасли, так и гражданам. По итогам 2020 года около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке было выдано в рамках льготных ипотечных программ, из них 75% — по льготной ипотеке под 6,5%», - рассказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Он добавил, что на текущий момент нужно сконцентрироваться на помощи семьям с детьми. Таким образом, удастся улучшить демографическую ситуацию и поддержать спрос на жилье.

Затраты бюджета на модификацию семейной ипотеки в 2021-2024 годах составят порядка 49 млрд рублей, а на продление ипотеки под 7% – около 40 млрд рублей.