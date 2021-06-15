РИАМО - 15 июн. Гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что после 40 лет стоит отказаться от лишнего сахара, продуктов, приготовленных промышленным способом, сообщает «Вечерняя Москва».

Специалист пояснила, что после 40 лет замедляется обмен веществ.

«Убирать нужно промышленные продукты. К ним же относится фастфуд. Нужно отказаться от добавленного сахара, насколько это возможно. ВОЗ рекомендует максимум 50 граммов сахара в сутки, а лучше 25. А еще лучше ничего не добавлять, но при этом употреблять натуральный сахар», — сказала Дианова.

Она добавила, что к натуральным сахарам относятся сухофрукты, фрукты, пастила без сахара, сушеные яблоки. Врач также уточнила, что в промышленных продуктах много добавок, в том числе соли.

Диетолог также рекомендовала сокращать порции еды. Так, женщинам не рекомендуется есть за раз больше 100 граммов. Стоит есть больше овощей и фруктов.

Дианова добавила, что организму нужны качественные сложные углеводы, но после 40 лет на ужин лучше углеводы не употреблять. Вечером лучше есть творог, фрукты, овощи и мясо, прошедшее механическую обработку. Углеводы стоит употреблять в течение дня.

Специалист уточнила, что красное мясо рекомендуется есть не более 2 раз в неделю. Курицу, индейку и рыбу стоит сохранить в рационе.