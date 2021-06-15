РИАМО - 15 июн. В Подмосковье стартует президентская программа социальной газификации. На сайте министерства энергетики Московской области опубликованы графики и другая полезная информация по вопросам программы, сообщает пресс-служба министерства.

Графики работ можно посмотреть на странице регионального ведомства по ссылке.

Запуск программы позволит жителям газифицированных населенных пунктов Подмосковья не платить за подведение топлива к участку. Житель берет на себя только расходы на подключение и установку газового оборудования на участке собственника домовладения.

Программа социальной газификации (дополнительно к уже включенным в губернаторскую программу газификации) позволит провести газ для порядка 300 тыс. жителей. Для того, чтобы стать участником программы, необходимо наличие официально зарегистрированной постройки на участке.

Помимо прочего, жители могут сэкономить на подведении трубы к участку, а также цене работ по проектированию, строительству и подключению газа к самому дома. Вместо 5 договоров понадобится 1 – договор на комплексную социальную газификацию.

Кроме того, сократятся сроки на подключение. Внутри участка процедура подведения газа в дом займет от 30 до 60 дней и будет зависеть от сложности работ.