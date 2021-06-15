РИАМО - 15 июн. Столичные следователи проверят информацию о противоправных действиях в отношении экс-воспитанника детского дома, которая появилась в одной из соцсетей, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

В одной из групп в социальных сетях было опубликовано обращение, в котором бывший детдомовец рассказал, что обратился с заявлением в полицию о совершении в отношении него противоправных действий и через некоторое время был признан виновным. Кроме того, бывшему воспитаннику детдома назначили штраф.

Следователи уже связались с молодым человеком и пригласили его на личный прием. В рамках приема планируется установить обстоятельства, которые он изложил в публикации. Кроме того, СК собирается проверить действия правоохранителей на предмет превышения должностных полномочий.

Процессуальное решение планируется принять по результатам проверки.