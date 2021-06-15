РИАМО - 15 июн. Вечером во вторник в столице прошли сильные дожди, местами выпало 45% месячной нормы осадков. На улицах продолжают дежурить бригады «Мосводостока», сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Больше всего осадков выпало на севере, северо-востоке и востоке Москвы.

На участках Измайловского, Коровинского и Дмитровского шоссе образовались временные подтопления. Вся вода в течение получаса ушла в ливневую сеть.

Сейчас специалисты прочищают водосточные колодцы и водоприемные решетки.