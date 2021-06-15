РИАМО - 15 июн. Внутренние органы, потроха курицы могут содержать паразитов или впитать химикаты, сообщил эксперт по здоровому питанию, шеф-повар, кулинарный блогер Сергей Синицын.

«Если в курицу попадают какие-то паразиты или ее пичкают какими-нибудь химикатами, в первую очередь страдают внутренние органы. Как правило это потроха, они самые опасные. А самым безопасным будет белое мясо грудки», – сказал Сергей Синицын в интервью радио Sputnik.

Кулинарный эксперт советует подвергать курицу максимальной термической обработке и варить ее минимум два раза.

«Жарить курицу, запекать ее, тушить или томить – это индивидуально на усмотрение каждого человека, но предварительно курицу советую подварить, чтобы не тревожиться про паразитов и про целую кучу антибиотиков», – уточнил повар.

При выборе курицы эксперт советует не сильно привлекаться сочным и красивым видом мяса, потому что оно может быть обколото химикатами или замочено в растворах для поддержания формы. Предпочтение стоит отдавать фермерским продуктам, которые могут не так хорошо выглядеть, зато будут полезнее.

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