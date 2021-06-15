РИАМО - 15 июн. Людям, у которых есть нарушение липидного обмена, необходимо сменить образ жизни, а также пересмотреть рацион питания, сообщает Nation News.

Доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королева отметила, что холестерин делится на хороший и плохой. Жиры, участвующие в функциональном состоянии организма человека, важны и необходимы.

Она добавила, что нужно следить за состоянием крови, а при необходимости регулировать жировой обмен и обменные процессы организма.

Королева отметила, что отказаться от жиров полностью не нужно из-за того, что они представляют собой важную составляющую рациона питания. Так, при разных нарушениях обмена веществ в крови повышается уровень липидов низкой плотности, что предполагает собой риск для сердечно-сосудистой системы.

Так, причинами заболеваний становятся рост простых углеводов в питании, а также продуктов с высоким гликемическим индексом либо жиров в сочетании с углеводами, сахаром или жиров в сочетании с солью в рационе, который и определяет состояние здоровья человеческих сосудов.

Врач подчеркнула, что к признакам высокого уровня холестерина относятся безболезненные жировые образования вокруг глаз.