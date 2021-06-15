РИАМО - 15 июн. Компания «Россети Московский регион» реконструирует электросети и отремонтирует электрооборудование в 12 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В рамках повышения надежности и качества электроснабжения потребителей работы пройдут в городских округах Раменский, Пушкинский, Рузский, Орехово-Зуевский, Ленинский, Домодедово, Щелково, Ступино, Чехов, Егорьевск, Истра и Красногорск.

За время программы повышения надежности и качества электроснабжения потребителей энергетики заменили 264 опоры линий электропередачи в распределительных сетях 0,4/6/10 кВ, около 30 км неизолированного провода на современный самонесущий изолированный, провели ремонт 166 трансформаторных подстанций. Помимо прочего, энергетики реконструировали 4 трансформаторные подстанции.

«По поручению губернатора (Московской области Андрея Воробьева – ред.) министерством энергетики Московской области ежегодно реализуются инвестиционные и ремонтные программы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также по снижению времени реагирования при устранении аварий в электросетях», - сказал глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин.

Обновление электросетевого комплекса позволяет обеспечить надежное электроснабжение потребителей в дальнейшем.