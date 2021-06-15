РИАМО - 15 июн. Оставшиеся 25 км ЦКАД готовы к открытию на 90%. Движение машин по всей дороге планируют запустить уже в середине лета, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

На текущий момент на оставшемся участке ведется укладка верхнего слоя асфальтобетона, монтаж барьерного ограждения и опор освещения, установка бортового камня, а также водоотводных лотков.

На участке от Калужского шоссе до М-2 «Крым» по основному ходу обеспечен сквозной проезд техники.

Возведение Центральной кольцевой автодороги стартовало в 2014 году. ЦКАД идет в обход населенных пунктов на расстоянии 50 км от МКАД. Длина дороги равна 336 км.