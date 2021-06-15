РИАМО - 15 июн. Во вторник на портале «Добродел» началось голосование по вопросу установки автоматических сигнальных станций контроля качества атмосферного воздуха в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Работа ведется в рамках создания территориальной системы регионального экомониторинга. Мнение граждан планируется учесть при разработке планов установки станций на 2021-2023 годы.

«Есть два главных критерия, которыми мы руководствуемся при выборе локаций для установки станций. Первый – это обращения жителей. Исходя из этих обращений, строятся и маршруты мобильных лабораторий контроля качества воздуха. Второй критерий – мониторинг в зоне влияния объектов негативного воздействия на окружающую среду», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что на текущий момент, согласно поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, и в рамках соглашения со столичным правительством, в Подмосковье установлено порядка 100 станций.

Разин также призвал тех, что проживает в Подмосковье, быть активнее и голосовать на портале.

Отдать голос за установку станций можно по ссылке.

Автоматические станции анализируют концентрации до 10 загрязняющих веществ круглый год. Кроме того, в случае необходимости, на место возможного загрязнения выезжает мобильная лаборатория. Ее специалисты проводят анализ концентрации до 20 веществ.