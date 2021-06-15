РИАМО - 15 июн. В выходные с 12 по 14 июня в подмосковном общественном транспорте совершено свыше 7,9 млн поездок, транспорт работал по графику выходного дня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Свыше 4 млн человек перевезли электропоезда, еще 3,9 млн человек – автобусы. Самым востребованным ж/д направлением оказалось Ярославское направление МЖД. Тут поезда Центральной пригородной пассажирской компании перевезли порядка 650 тыс. пассажиров, далее за Ярославским идет Казанское, которым воспользовались около 568 тыс. человек, третье место досталось Горьковскому – 480 тыс. человек.

Из 3,9 млн поездок в автобусах свыше 2,5 млн пришлось на транспортные средства «Мострансавто». Наиболее популярным автобусным маршрутом стал №22 ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская). По нему проехали более 28 тыс. раз.

1,4 млн поездок в автобусах «Мострансавто» совершены с помощью соцкарт жителя Московской области и москвича. Бесконтактной банковской картой или посредством NFC оплачено свыше 647 тыс. поездок. Более чем 428 тыс. оплат зафиксировано по транспортной карте «Стрелка».

В праздники на объектах транспортной инфраструктуры были усилены меры безопасности. Подвижной состав дезинфицировался регулярно. Кроме того, уборка и профилактическая дезинфекция затрагивала вокзалы и станции.

В настоящее время ездить в подмосковном общественном транспорте можно только в масках либо респираторах. Контроль за соблюдением масочного режима в регионе усилен.