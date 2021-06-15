РИАМО - 15 июн. Школы в Серпухове, Наро-Фоминске, Клину, Ликино-Дулеве и Электрогорске строят по графику, их планируют ввести в эксплуатацию до 1 сентября.

По плану, до 1 сентября в Подмосковье должны быть введены в строй 11 школ, из них 6 образовательных организаций уже ввели в эксплуатацию – в Королеве, Рузе, Озерах, Балашихе и Можайске.

С опережением графика строят еще 5 школ. В 3 школах работы ведут в соответствии с новым графиком. Это школы в Солнечногорске, Подольске и Фрязине. В школах в Подольске и Луховицах с учетом оптимизации разработаны новые графики работ для ввода школ в эксплуатацию до 1 сентября. Там увеличивают количество рабочих.

В Подмосковье сейчас строится около 100 школ.