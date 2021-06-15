РИАМО - 15 июн. Подмосковная прокуратура организовала проверку после того, как в Химках автобус насмерть сбил ребенка на самокате, сообщается на сайте ведомства.

Девочка переезжала дорогу на самокате по пешеходному переходу. В это время время на нее наехал рейсовый автобус.

Химкинская городская прокуратура установит причины и обстоятельства трагедии. Кроме того, она даст оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Проверка находится на контроле прокуратуры. На место гибели ребенка выезжал Химкинский городской прокурор Денис Андреев, произошло это по указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина.