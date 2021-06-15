РИАМО - 15 июн. Строительная готовность транспортной развязки в Солнечногорске составляет 73%. На объекте задействованы 63 рабочих и 29 единиц техники.

Сейчас рабочие строят уширения съезда на выезде из Есипова в Москву, сооружают фундаменты шумозащитного экрана, проводят отсыпку песком съезд в Есипово из Москвы.

Кроме того, проводят устройство переходной плиты на опоре путепровода, укладку песчано-гравийной смеси на заезде по направлению из Санкт-Петербурга в Есипово, устройство лестничных сходов.

Новая эстакада позволит улучшить транспортную доступность индустриального парка «Есипово», обеспечив автомобилям въезд и выезд на внешнюю сеть дорог, а также даст возможность беспрепятственно следовать транзитному транспорту по магистрали М-10 «Россия». Строительство развязки началось в июне 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги».