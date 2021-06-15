РИАМО - 15 июн. Инкубационный период коронавируса уменьшился до 4-5 дней. Единственным способом победить коронавирус является вакцинация, сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Укоротился период инкубационный, сейчас - 4-5 дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась», - сказал Проценко в эфире RT.

Он добавил, что единственный способ побороть пандемию коронавируса - это вакцинация.

За минувшие сутки в Москве выявили 6 805 случаев коронавируса. С начала пандемии в городе выявили 1 248 112 случаев Covid-19.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>