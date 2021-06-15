РИАМО - 15 июн. В общественном транспорте Подмосковья усилили контроль за соблюдением масочного режима. В транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры каждый день дежурят более 2 тыс. инспекторов, волонтеров и правоохранителей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром и вечером в час пик контролеры проверяют свыше 120 объектов транспортной инфраструктуры, среди которых вокзалы, аэропорты, электропоезда, автобусы и такси.

За выходные дни в автобусах и электропоездах Подмосковья выявили более 1,4 тыс. нарушений масочного режима у пассажиров. 98% пассажиров устранили нарушения на месте. Свыше 20 человек привлечены к административной ответственности, им предстоит выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

Купить маски можно на ж/д станциях и автовокзалах. Помимо прочего, маски можно взять у 100 перевозчиков общественного транспорта Подмосковья, а также волонтеров, которые раздают их бесплатно.

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