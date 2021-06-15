РИАМО - 15 июн. В столице выписывают около 2 тысяч штрафов в сутки за нарушение мер против коронавируса, сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

В Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом с 15 по 19 июня введены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Также в столице закрыли детские, спортивные и развлекательные площадки в парках, там можно только гулять. Кроме того, запрещена работа общепита в ночное время.

«Сейчас среднесуточное количество составляет около двух тысяч штрафов (за нарушение антиковидных мер – ред.)», - сказал Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

Он также пояснил, что введенные ограничения на использование детских и спортивных площадок в Москве распространяются только на парки.

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