РИАМО - 15 июн. Автобусы №466 и 591 коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз» на Коровинском шоссе задерживаются, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Причиной сбоя в движении автобусов стало подтопление. Пассажиров призвали быть внимательными.

Ранее сбой в движении трамваев по техническим причинам произошел на Новощукинской улице. По маршрутам трамваев работают автобусы.

«Временное скопление воды образовалось из-за выпадения обильных осадков за короткий промежуток времени, водосточные сети в технически исправном состоянии, воду принимают», - сообщили РИАМО в пресс-службе «Мосводостока».