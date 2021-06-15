РИАМО - 15 июн. Москвичи, которые привьются от коронавируса I компонентом вакцины с 14 июня по 11 июля, смогут каждую неделю участвовать в розыгрыше машин Renault Logan, сообщает ТАСС.

«Для розыгрыша каждую неделю предназначены 5 автомобилей марки Renault Logan», - сказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице запускается дополнительная программа стимулирования вакцинации. Эта программа распространяется на граждан старше 18 лет, которые могут стать владельцами машин стоимостью около 1 млн рублей, если привьются от коронавируса с 14 июня по 11 июля и выиграют в розыгрыше.

По словам Собянина, за последние дни количество заразившихся коронавирусом в мегаполисе выросло на 80%. Показатель госпитализации увеличился на 70%. Дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими.

Эпидемиологи считают, что снизить заболеваемость коронавирусом в столице можно посредством вакцинации населения.

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