РИАМО - 15 июн. Врачи спасли 45-летнюю пациентку, поступившую в Пушкинскую районную больницу имени проф. Розанова в тяжелом состоянии, она в течение 20 лет носила внутриматочную спираль, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Воспаление, с которым поступила пациентка, поразило половые органы и затронуло толстую кишку. Во время операции специалисты удалили женщине репродуктивные органы. Помимо прочего, пациентке предстоит реконструктивная операция на кишечнике.
Габасова отметила, что в ситуации, в которой оказалась пациентка, речи о сохранении женских органов не шло. Это был выход, который помог сохранить пациентке жизнь. Срок установки спирали составляет 5 лет. После спираль нужно удалить.
У внутриматочной спирали есть ряд противопоказаний, в связи с чем этот вид контрацепции используется только после согласования с гинекологом. Помимо прочего, необходимо обследоваться, это помогает обнаружить начало воспалительного процесса и начать своевременное лечение.
Врачи Пушкинской больницы оперируют пациенток с воспалительным гинекологическим заболеванием в среднем 10 раз в год. Преимущественное количество операций приходятся на «забытые» спирали.
Габасова призвала женщин регулярно обращаться к гинекологу и проходить профилактические обследования.
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