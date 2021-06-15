РИАМО - 15 июн. Врачи спасли 45-летнюю пациентку, поступившую в Пушкинскую районную больницу имени проф. Розанова в тяжелом состоянии, она в течение 20 лет носила внутриматочную спираль, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«У женщины была температура около 39 (градусов - ред.) почти 10 дней, но она оставалась дома и пила антибиотики. Когда уже началась интоксикация организма от гнойного процесса, поступила к нам. Мы «поймали» ситуацию на стадии местного перитонита органов малого таза, и перед операцией была возможность провести детоксикацию», - сказала заведующая гинекологическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. Елена Габасова.

Воспаление, с которым поступила пациентка, поразило половые органы и затронуло толстую кишку. Во время операции специалисты удалили женщине репродуктивные органы. Помимо прочего, пациентке предстоит реконструктивная операция на кишечнике.

Габасова отметила, что в ситуации, в которой оказалась пациентка, речи о сохранении женских органов не шло. Это был выход, который помог сохранить пациентке жизнь. Срок установки спирали составляет 5 лет. После спираль нужно удалить.

У внутриматочной спирали есть ряд противопоказаний, в связи с чем этот вид контрацепции используется только после согласования с гинекологом. Помимо прочего, необходимо обследоваться, это помогает обнаружить начало воспалительного процесса и начать своевременное лечение.

Врачи Пушкинской больницы оперируют пациенток с воспалительным гинекологическим заболеванием в среднем 10 раз в год. Преимущественное количество операций приходятся на «забытые» спирали.

Габасова призвала женщин регулярно обращаться к гинекологу и проходить профилактические обследования.