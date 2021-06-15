РИАМО - 15 июн. Временные скопления воды, образовавшиеся в районе улиц Щербаковской и Ткацкой, в Кирпичном переулке, ушли в дождеприемные колодцы за 20 минут, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Во вторник на востоке столицы выпало до 20 мм осадков.

Водосточная сеть по указанным адресам работает исправно и принимает весь объем осадков.

Чтобы сообщить о скоплениях воды, необходимо позвонить в Центральную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» по телефону: +7 (495) 657-87-03.

Ранее МЧС предупредило москвичей о ливне, грозе, граде и сильных порывах ветра во вторник.