РИАМО - 15 июн. Во вторник в Подмосковье прогнозируются гроза с дождем, местами сильным, ливень, град, который придется на отдельные районы региона, а также усиление ветра с порывами до 17 м/с при грозе, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

Непогода ожидается в ближайшие 1-2 часа. Она сохранится до конца дня.

Граждан просят не прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом или высокими металлоконструкциями.

В такую непогоду нельзя топить печь или разговаривать по телефону. При молнии запрещается близко подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш или антеннам.

Кроме того, граждан просят воздержаться от поездок по городу и оставаться в квартире или на работе.

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