РИАМО - 15 июн. В рейде «Нетрезвый водитель», который прошел в столице, поучаствовали 600 инспекторов ДПС, мероприятие носило профилактический характер, сообщается на сайте Госавтоинспекции Москвы.

Во время рейда инспекторы выявляли пьяных водителей. В нетрезвом состоянии за рулем находилось 86 водителей, еще 74 человека отказались от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Административные материалы, составленные по фактам нарушений, планируют передать в судебные органы.

Также в рамках рейдов задержано 9 человек. Помимо того, что они были пьяны, их ранее лишили прав за аналогичное нарушение. Задержанных привлекут к ответственности по статье 264.1 УК РФ.