РИАМО - 15 июн. Гроза началась в районе Обручевский на юго-западе Москвы. Небо затянули свинцовые тучи, начинает идти дождь, передает корреспондент РИАМО.

Слышны сильные раскаты грома, и видны вспышки молнии

Согласно данным карты осадков сервиса «Яндекс.Погода», на столицу со стороны юго-запада и запада движется мощный грозовой ливень. Согласно прогнозам, в ближайшие два часа дождь не прекратится.

Ранее МЧС предупредило о грозе в Московском регионе. Жителям необходимо соблюдать меры предосторожности. Лучше всего переждать непогоду дома.

Синоптики также спрогнозировали «великую сушь» в Москве до середины следующей недели. В городе ожидается крайне жаркая погода без осадков: температура воздуха может подняться до плюс 31 градуса.

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