РИАМО - 15 июн. Сведения в отношении ООО «ХолдингЕвроСнаб» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта с многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Лосино-Петровский, сообщает пресс-служба управления ФАС по Подмосковью.

Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта на приобретение бумаги для офиса муниципального бюджетного учреждения в установленный законом срок.

Фирма не представила заказчику подписанный электронной цифровой подписью проект контракта, в связи с чем учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта.

Компания не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта. По решению УФАС, сведения в отношении ООО «ХолдингЕвроСнаб» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.