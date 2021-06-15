РИАМО - 15 июн. Врачи не рекомендуют принимать антигистаминные препараты перед вакцинацией от коронавирусной инфекции, так как они могут скрыть симптомы анафилактического шока на препарат, пишет «Вечерняя Москва».

Роспотребнадзор ранее заявил, что какие-либо анализы перед вакцинацией не требуются, главное условие — хорошее самочувствие и осмотр врача перед прививкой.

По словам врача-педиатра, вакцинолога Евгения Тимакова, антигистаминные препараты снимают проявление аллергических реакций, поэтому если наступит анафилактический шок, то есть риск не заметить классические внешние проявления, например, чихание и слезотечение.

«Симптомы могут быть смазаны, поэтому перед вакцинацией не рекомендуется принимать антигистаминные препараты людям, которые не знают, как будет переноситься прививка, кроме тех пациентов, которым препарат назначен врачом», — сказал специалист.

Гендиректор контрактно-исследовательской компании, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что в инструкции по применению вакцины в разделе «Лекарственное взаимодействие» никаких указаний нет.

Тем не менее гражданам, принимающим иммуносупрессанты, которые подавляют функцию иммунной системы, могут отказать в прививке. Часто эти препараты принимают люди, страдающие от ревматических заболеваний, а также от тяжелых аллергий.

«Понятно, что с вакцинами это нежелательно, потому что ослабляется формирование специфического иммунного ответа. Других указаний на этот счет нет. Нужно проконсультироваться с врачом. Дело в том, что часть из этих заболеваний, наиболее тяжелых, являются противопоказаниями к применению, а также заболевания в стадии обострения хронические. В принципе, нельзя вакцинироваться», — пояснил эксперт.

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