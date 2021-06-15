РИАМО - 15 июн. Во вторник на портале «Добродел» завершается голосование по выбору общественных мест для установки экопунктов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Отдать голос за места для установки экопунктов можно по ссылке.

«За весь период голосования более 10 тыс. жителей Московской области уже определили наиболее удобные для них места для установки экопунктов. После окончания голосования мы проведем анализ результатов, и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в текущем году в регионе планируется установить 900 экопунктов», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Выбрать места для экопунктов можно в категориях: общественные пространства, транспортная инфраструктура, торговые сети, образовательные учреждения, дворы.

От сдачи банок из алюминия и пластиковых бутылок гражданам полагаются баллы, которые после можно тратить в магазинах либо ресторанах быстрого питания.

С 2019 года в Подмосковье реализуется реформа по обращению с отходами. В настоящее время благодаря участию подмосковных жителей на вторичную переработку направлено свыше 3 млн. т отходов.