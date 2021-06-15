РИАМО - 15 июн. Во вторник на портале «Добродел» завершается голосование по выбору общественных мест для установки экопунктов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Отдать голос за места для установки экопунктов можно по ссылке.
Выбрать места для экопунктов можно в категориях: общественные пространства, транспортная инфраструктура, торговые сети, образовательные учреждения, дворы.
От сдачи банок из алюминия и пластиковых бутылок гражданам полагаются баллы, которые после можно тратить в магазинах либо ресторанах быстрого питания.
С 2019 года в Подмосковье реализуется реформа по обращению с отходами. В настоящее время благодаря участию подмосковных жителей на вторичную переработку направлено свыше 3 млн. т отходов.
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