РИАМО - 15 июн. До конца вторника в столице ожидаются гроза, ливень, град и порывы ветра до 17 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Автомобилистам рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин. Кроме того, из-за грозы может ухудшиться видимость, что увеличивает вероятность ДТП. Следует избегать внезапных опережений, обгонов и перестроений. Парковать автомобиль нужно вдали от деревьев.

Пешеходам нужно обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Нельзя также оставлять детей без присмотра.

Жителей призвали быть внимательными и осторожными.