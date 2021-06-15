РИАМО - 15 июн. Столичная прокуратура проводит проверку после того, как во дворе жилого дома на пожилую женщину упало дерево, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Дерево упало на скамейку, где сидела 72-летняя женщина. Инцидент произошел во дворе дома по ул. Свободы. Пенсионерку доставили в медучреждение.

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Также Тушинская межрайонная прокуратура даст оценку исполнению требований федерального законодательства.

Меры прокурорского реагирования планируется принять по результатам проверки.