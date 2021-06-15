РИАМО - 15 июн. Сержант полиции аэропорта Внуково в Москве задержан за вовлечение девочки-подростка в занятие проституцией, сообщил отдел информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Правонарушение пресекли оперативники собственной безопасности УТ МВД России по ЦФО.

Предварительно установлено, что младший специалист по автотранспорту – начальник гаража ЛО МВД России в аэропорту Внуково совершил действия, направленные на вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего лица.

По собранным оперативниками материалам следственными органами принято процессуальное решение.

Начальником УТ МВД России по ЦФО назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из ОВД по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.