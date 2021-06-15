РИАМО - 15 июн. В Подмосковье с начала 2021 года зарегистрировали 5310 обращений за медицинской помощью после укусов клещей, среди них более 1336 случаев — у детей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Наибольшее число обращений в медорганизации зарегистрировано в Орехово-Зуевском округе (350); Дмитровском округе (335); Раменском округе (289); Павловском Посаде (284); Балашихе (259); Щелкове (250); Коломне (237) и Истре (212).

Против клещевого энцефалита вакцинировано 4785 человек, их них 1779 детей. Также проведены акарицидные обработки на территории площадью 2496,8 га.

За 5 месяцев текущего года зарегистрировано 17 случаев болезни Лайма, все взрослые, что в 1,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года (22 случая).

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано.

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