РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Элемент на детской площадке в парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец убирать не планируют, сообщил директор МУ «Парк культуры и отдыха» Алексей Орлов.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как мальчик упал с одной из каруселей на детской площадке в парке «Наташинские пруды».

«Ни в администрацию, ни в МУ «Парк культуры и отдыха» никто не обращался. Детская площадка построена по всем нормам, на каждый элемент есть паспорт технического соответствия», - сказал Орлов.

По его словам, все малые архитектурные формы расположены между собой на безопасном расстоянии.

«Пока мы не планируем убирать этот элемент. Мы, может быть, укоротим цепочки именно на этой карусели, только изначально пообщаемся с заводом-изготовителем, потому что это нужно согласовывать с ним», - заключил Орлов.