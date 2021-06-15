РИАМО - 15 июн. Космонавт, дважды Герой СССР Владимир Джанибеков рассказал, что космонавт Владимир Шаталов был настоящим профессионалом своего дела и опытным летчиком-испытателем, пишет «Вечерняя Москва».

Дважды Герой Советского Союза, прославленный летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов скончался на 94-м году жизни во вторник. Он являлся самым старым участником космических полетов в мире.

«Грустный день. Он был очень спокойным, доброжелательным, что для командира тоже заметная черта характера, очень дотошный, в общем-то. Я знал его как ответственного за подготовку экипажа по программе «Союз» — «Аполлон». И он очень глубоко погружался в эту программу», — сказал Джанибеков.

По его словам, Шаталов на уровне разработчиков и членов экипажей знал все тонкости предстоящей работы: стыковки и осуществления внутренних переходов членов экипажей.

Джанибеков отметил, что Шаталов был очень опытным летчиком-истребителем и летал на многих типах самолетов.