РИАМО - 15 июн. В столице бывшего пластического хирурга осудили на 3,5 года заключения, он проведет их в исправительной колонии общего режима, сообщила РИАМО старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

8 апреля 2018 года пластический хирург частной медицинской клиники «Медланж» повредил пациентке легкое. Произошло это во время взятия реберного трансплантата при ринопластике. Таким образом, был причинен тяжкий вред здоровью девушки.

В рамках следствия допрошено свыше 50 человек, в клинике проведены обыски. Кроме того, была проанализирована медицинская документация.

«В настоящее время в суде также рассматривается другое уголовное дело по фактам причинения вреда здоровью и гибели людей при оказании услуг представителями указанной клиники. В отношении учредителя клиники уголовное дело выделено в отдельное производство, она объявлена в международный розыск», – отметила Иванова.

Хирург признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).