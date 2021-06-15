РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Последний звонок прозвучал для выпускников 9-го класса гимназии №7 подмосковного Подольска во вторник, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии приняли участие директор школы Елена Соловьева и начальник территориального управления в микрорайоне Кузнечики Евгений Патрушев.

В ходе торжественной церемонии ребятам вручили аттестаты об основном общем образовании и пожелали им и их родителям доброго пути.