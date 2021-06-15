РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Жители Подольска могут проголосовать за места установки постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, сообщила администрация округа.

По инициативе Минэкологии региона на портале «Добродел» организовано голосование по вопросу установки автоматических сигнальных станций контроля качества атмосферного воздуха. Эта работа ведется в рамках создания территориальной системы экологического мониторинга в Подмосковье. Мнение жителей учтут при разработке планов установки станций на 2021-2023 годы.

Адреса возможного размещения станций в Подольске: Быковская улица, 9 (школа №21); Народная улица, 4 (школа №16); СНТ №1 ПЭЦЗ; микрорайон Климовск, проспект 50 лет Октября, 11, (детский сад №15 «Сказка»); микрорайон Климовск, Первомайская улица, 3А (гимназия имени Подольских курсантов).

Автоматические станции круглосуточно анализируют концентрации до 10 загрязняющих веществ. При необходимости в место возможного загрязнения выезжает мобильная лаборатория, которая анализирует концентрацию уже до 20 веществ.

Проголосовать за установку станций можно по ссылке.