РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. В подмосковных Люберцах создали 1 552 рабочих места в год пандемии, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Во вторник прошли общественные обсуждения обращения губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. На обсуждениях присутствовали сотрудники культуры и спорта.

«Многие слышали обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. Сегодня стоит задача передо мной, как главы, еще раз проговорить целый ряд вопросов, которые перед нами ставит президент РФ Владимир Путин, и задачи, которые ставит губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сегодня здесь наш актив, который влияет на жизнь нашей территории», - сказал Ружицкий.

По его словам, стоит задача решать вопросы именно те, которые волнуют людей.

«Для этого сегодня есть современные технологии - это ЦУР, «Добродел». Мы отработали с сотрудниками 127 тыс. обращений, в «Доброделе» у нас зарегистрировано более 22 тыс. жителей, поэтому все эти вопросы мы отрабатываем. Понятно, что пандемия ударила по экономике. Андрей Воробьев в своем послании сказал, что обычно экономика в год прирастала более чем на 50 млрд рублей, а в 2020 году бюджет не досчитался 50 млрд рублей. Правительство на борьбу с пандемией выделило порядка 60 млрд рублей», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что пандемия внесла коррективы. Только в Люберцах безработица выросла в 8 раз. В год пандемии создали 1 552 рабочих места.