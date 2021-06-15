РИАМО - 15 июн. На июньских праздниках ЦППК перевезла свыше 3,5 млн человек. С 12 по 14 июня самым популярным было Ярославское направление МЖД, электропоезда на нем перевезли около 650 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

На втором месте расположилось Казанское направление МЖД, им воспользовались почти 568 тыс. человек, на третьем — Горьковское — 480 тыс. человек.

Наиболее активным стало 12 июня, в этот день услугами компании воспользовались более 1,3 млн человек.

Ранее ЦППК и МЖД внесли корректировки в расписание электричек для пассажиров, планирующих поездки в выходные и праздничные дни. 14 июня был назначен дополнительный экспресс №7030 сообщением Тула-1 — Курский вокзал и 15 июня — №7021 Рязань-1 — Казанский вокзал.

Компания рекомендует по возможности оставаться дома, а также напоминает о необходимости ношения масок и перчаток в общественном транспорте.

Более 40% билетов на электрички ЦППК покупаются безналичным способом>>